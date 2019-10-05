Son Dakika Haberleri: - MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı
Son Dakika Yerel Haber

- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı

13 dakika önce

- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldıGAZİANTEP - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şubesi'nde istişare toplantısı yapıldı.

- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şubesi'nde istişare toplantısı yapıldı.

MÜSİAD Gaziantep Şube binasında düzenlenen istişare toplantısına, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, bölgedeki illerin şube başkanları ve işadamları katıldı. Toplantıda, şubelere genel merkez faaliyetleri anlatılırken, yeni süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. İş birliği ve diyalogların arttırılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Mehmet Çelenk, istişare toplantısının yön vereceğini söyleyerek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

- MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Mehmet Çelenk, Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 arkadaşın kurduğu fabrikadan 18 ülkeye çömlek ihracatı yapılıyor
Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:17:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - MÜSİAD İstişare Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]