Müsiad Karabük Şubesinin Olağan Genel Kurulu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük
Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur, tekrar seçildi.
Bir düğün salonunda yapılan genel kurula katılan derneğin yönetim kurulu üyesi Soner Meşe, MÜSİAD'ın büyük bir aile olduğunu ve bu ailede görev yapmaktan büyük bir keyif aldıklarını söyledi.
Ahmet Nur'un yeniden seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve başarılar dilediğini belirten Meşe, dernek olarak yaptıkları çalışmalara değindi.
Dernekte aynı zamanda milli ve yerli üretim üst kurulu başkanı da olan Meşe, kenevir tohumu üretimi için 19 ilin belirlendiğini ifade etti.
Türk kenevir tohumunun öneminden bahseden Meşe, Cumhurbaşkanından "Türk keneviri" olarak tescillenmesini, arz ettiklerini kaydetti.
Özellikle Samsun
'daki tohumların kalitesinin ön planda olduğunu aktaran Meşe, kenevirin yararlarının altını çizdi.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
ile AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
'ın da duygu ve düşüncelerini aktardığı genel kurulda, Ahmet Nur, yaptığı konuşmada, kendisine güvenenlere teşekkür etti.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen
ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç ile iş adamlarının katıldığı genel kurulda, ilde faaliyet gösteren ve ihracatta ülke genelinde ilk 100 içine giren Çağ Çelik
, KARDEMİR, MESCİER, KARÇEL ve Çelikoğlu firmalarına plaket takdim edildi.