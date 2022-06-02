MÜSİAD Samsun Şubesinden Havza'ya ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül ve beraberindekiler Havza Belediyesi ve Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

Şengül, önceki dönem MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindekilerle ilk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Özdemir, ziyaretçilere Havza OSB'yi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.