MÜSİAD'tan Dost Meclisi Etkinliği
MÜSİAD'tan Dost Meclisi Etkinliği

MÜSİAD'tan Dost Meclisi Etkinliği
24.01.2026 13:18
MÜSİAD Antalya Şubesi, iş dünyası ve siyaseti bir araya getiren bir mangal etkinliği düzenledi.

MÜSİAD Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi – Mangal Etkinliği, iş dünyası ve siyasetin önemli isimlerini bir araya getirdi. Çok sayıda MÜSİAD üyesinin katılım sağladığı program, birlik ve beraberlik vurgusuyla dikkat çekti. Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile milletvekilleri Atay Uslu ve Kemal Çelik de katıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, MÜSİAD'ın sadece bir iş insanları platformu değil, aynı zamanda üretimi, istihdamı ve toplumsal dayanışmayı önceleyen güçlü bir sivil toplum yapısı olduğunu vurguladı. Akgül, derneğin yerel ve ulusal ölçekte yürüttüğü projeler, girişimcilere sunulan destekler ve iş dünyasını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte söz alan Ali İhsan Yavuz ise konuşmasında, Türkiye ekonomisinin büyümesinde iş dünyasının stratejik rolüne dikkat çekti. Yavuz, güçlü bir ekonomik yapı için üretim, yatırım ve ihracat odaklı politikaların önemine vurgu yaparak, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin ülkenin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, üyeler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, yeni iş birlikleri ve ortak projeler için de önemli bir zemin oluşturdu. Program, networking görüşmeleri ve karşılıklı istişarelerle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'tan Dost Meclisi Etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: MÜSİAD'tan Dost Meclisi Etkinliği - Son Dakika
