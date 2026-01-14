Musk, Grok'un Müstehcen İçerik Üretmediğini Savundu - Son Dakika
Musk, Grok'un Müstehcen İçerik Üretmediğini Savundu

14.01.2026 19:42
Elon Musk, Grok'un müstehcen içerik ürettiği iddialarına yanıt vererek kullanıcılara dikkat çekti.

ABD'li iş insanı Elon Musk, kendisine ait xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen içerik ürettiğine ilişkin bilgisi olmadığını ifade etti.

Musk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Grok hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen görüntüler ürettiğinden haberdar olmadığını savunan Musk, "Grok, kendiliğinden görüntü üretmiyor. Bunu yalnızca kullanıcı talepleri doğrultusunda yapıyor." ifadesini kullandı.

Musk, Grok'un görüntü üretmesi istendiğinde yasa dışı içerik oluşturmayı reddettiğini belirterek, sohbet robotunun temel çalışma ilkesinin, faaliyet gösterdiği ülke veya eyaletin yasalarına uymak olduğunu kaydetti.

Grok'a yönelik komutların "kötü niyetli şekilde hacklenmesinin" beklenmedik sonuçlara yol açabileceğine işaret eden Musk, böyle bir durum yaşanması halinde hatanın derhal düzeltileceğini kaydetti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e, konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatı vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Kaynak: AA

