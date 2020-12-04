Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı - Son Dakika

Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı

04.12.2020 08:24
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı, System.String[]

MUŞ'ta havaların soğumasıyla birlikte besiciler, küçükbaş hayvanlarını havaların daha sıcak olduğu illere götürmeye başladı.

MUŞ'ta havaların soğumasıyla birlikte besiciler, küçükbaş hayvanlarını havaların daha sıcak olduğu illere götürmeye başladı. Muş İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, her yıl kış ayında 100 ile 120 bine yakın küçükbaşın besiciler tarafından daha sıcak illere götürüldüğünü belirtti.

Yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerden Muş'taki serin yaylalara gelen besiciler, havaların soğumasıyla tekrar dönüşe geçti. 1 milyon 84 bin küçükbaş ve 325 bin büyükbaş hayvan bulunan kentte, büyük sürü sahipleri, sıcak kentlere göç etmeye başladı. Yılın yaklaşık 4 ayını kar altında geçiren ve hayvanlara kapalı alanda bakmak zorunda olan besiciler, yemden tasarruf edebilmek için sıcak illeri tercih ediyor. Besiciler, 100- 120 bin küçükbaşı Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerine götürerek kışı orada geçiriyor. Besiciler, ilkbaharın başlamasıyla geri dönüyor.

Muş İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, Muş'ta göçebe sezonunun her sene olduğu gibi bu yılda başladığını söyledi. Muş'tan yaklaşık 100-120 bine yakın hayvanın güney illerine gittiğini anlatan Salkım, şöyle konuştu:

"Büyük sürü sahipleri Muş'ta kış şartları çetin geçtiği için güney illerine gitmek zorundalar. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız için maliyet daha düşük ve daha avantajlıdır. Götürülen hayvanlarımız nisan ve mayıs aylarında geri getiriliyor. Bunun yanında güney illerimiz olan Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerimizden de yaz mevsimin yaklaşık 50-60 bin hayvan buraya gelmektedir. Göçebeye giden yetiştiricilerimize hayvan başı devletimiz ekstradan 2 TL destek vermektedir. Bu 2 TL bu yıl içinde yürürlüğe girdi. Yani devletimiz hayvancılık sektörüne iyi bir destek veriyor. Koyun keçi desteği 35 TL, sürü büyütme desteği 100 TL, ekstradan göçebeye giden hayvan başına 2 TL destek verilmektedir. Devletimizin hayvancılığa vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize birliğim ve üyelerim adına teşekkür ediyorum."


Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı
Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, GÖÇ, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muşlu besiciler, sıcak bölgelere göç etmeye başladı - Son Dakika


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