Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan haber var - Son Dakika
Son Dakika Magazin Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan haber var - Son Dakika Magazin

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan haber var

6 saat önce

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur'un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı.

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan haber var, System.String[]

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur'un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur'un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil.

Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:57 
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