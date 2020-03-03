Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika
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Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı

6 saat önce

ARABESK müzik sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 7'nci yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa'da, adının verildiği müzede hayranları tarafından anıldı.

Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde Şanlıurfa'da anıldı, System.String[]

ARABESK müzik sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 7'nci yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa'da, adının verildiği müzede hayranları tarafından anıldı.

3 Mart 2013'te İstan­bul'da ha­ya­tı­nı kay­be­den Müs­lüm Gür­ses'i, ölümünün 7'nci yıl ­dönü­mün­de hay­ran­la­rı unut­ma­dı. Ata­türk Ma­hal­le­si'n­de­ki Müs­lüm Gür­ses Mü­ze­si'­ne gelen hay­ran­la­rı bu­ra­da dua etti. Hay­ran­la­rı; çalınan parçaları eşliğinde müzede sergilenen Müs­lüm Gür­ses'in kos­tüm­le­ri, müzik alet­le­ri, plak, kaset ve fo­toğ­raflarını inceledi. Sevenleri, müzede yer alan bal mumundan yapılmış olan Müslüm Gürses heykeli ile de fotoğraf çektirdi.

MÜZEYİ YILDA 200 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, merhum sanatçının adı verilen müzenin hayranları tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemizde, 7 yıldır Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Müzemiz 12 ay boyunca ziyaretçilere açık. Hayranlarından bazılarının bazen duygulandığını görüyoruz. Müzemizi yılda ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor" dedi.

FO­TOĞ­RAF­LI


Müslüm Gürses, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:26 Kaynak: DHA
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