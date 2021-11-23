Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra her yerde aranan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal'ın ailesi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Aile üyelerinden sadece dede tutuklandı. Müslüme Yağal soruşturmasında gözaltına alınan ve dün serbest bırakılan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile çocukları, kaldıkları çadıra döndü.

"NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM"

Mehmet Yağal, Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken, Selvi Yağal ise çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal, kayınpederinin neden tutuklandığıyla ilgili, "Neden tutuklandığını bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik" dedi.

AYNI ÇADIRDA KALIYORLARDI

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Diğer yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.