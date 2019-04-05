Son Dakika Haberleri: Mustafa Arslan Mazbatasını Aldı Görevine Başladı

Mustafa Arslan Mazbatasını Aldı Görevine Başladı

28 dakika önce

Kütahya'nın Eskigediz Beldesi Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mustafa Arslan, belediye önünde düzenlenen törenle mazbatasını aldı ve görevine başladı.

Mustafa Arslan Mazbatasını Aldı Görevine Başladı, System.String[]
Kütahya'nın Eskigediz Beldesi Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mustafa Arslan, belediye önünde düzenlenen törenle mazbatasını aldı ve görevine başladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Eskigediz Belde Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Arslan mazbatasını aldıktan sonra yapılan devir teslim töreni ile resmen belediye başkanlığı görevine başladı.

Belediye hizmet binasında yapılan devir teslim törenine Milliyetçi Hareket Partisi Belde Başkanı İsmail Hakkı Karaca, Gediz Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Oyan, Fatih Aydınalp, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Pekbilgin, Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, yeni belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mazbata töreninde konuşma yapan Eski Başkan Ercan Şimşek, yeni seçilen başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde bizlere verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Seçim süreci boyunca sizlere yapacağımız hizmetleri anlatmak için sık sık rahatsız ettik haklarınızı helal edin. Verdiğiniz bu desteğin hakkını vermek için elimizden gelen tüm gücümüzü kullanıp gece gündüz sizlere hizmet edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA

Kütahya, Eskigediz, Mustafa Arslan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Yalova'da Oyların Yeniden Sayımını Reddederek Sonuçlara Son Noktayı Koydu Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:46:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Arslan Mazbatasını Aldı Görevine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]