Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu: 2,5 milyon değerinde altın çalındı - Son Dakika
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Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu: 2,5 milyon değerinde altın çalındı

29.11.2022 16:26

Büyükçekmece'de sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz 4 kişi tarafından soyuldu. Yaklaşık iki buçuk milyonluk altın çalan hırsızlar kayıplara karışırken, emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Büyükçekmece'de kimliği belirsiz 4 şahıs, başarılı sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi. Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

İKİ BUÇUK MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALDILAR

Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Ailesi milyonlarca liralık zarar uğrayan Mustafa Ceceli'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi, 2,5 milyonluk altın çalındı
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi, 2,5 milyonluk altın çalındı
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Mustafa Ceceli, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu: 2,5 milyon değerinde altın çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu: 2,5 milyon değerinde altın çalındı - Son Dakika
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