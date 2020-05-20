Mustafa Cengiz'e torun morali
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz torun sevinci yaşıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz torun sevinci yaşıyor. Arka arkaya 2 büyük ameliyat geçiren Mustafa Cengiz'in kaldığı hastanede bugün torunu dünyaya geldi.
Sarper - Pelin Cengiz çiftinin 'Mila' ismini verdikleri kızları sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz için büyük moral kaynağı oldu. Önce beyin ameliyatı ardından midesinden operasyon geçiren Mustafa Cengiz haberi alınca çok mutlu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbiri elden bırakmayan aile ve hastane yönetimi minik Mila'yı hiç kimseye göstermez ve izole bir odada tutarken, Cengiz'in görmesi için torununu kısa süreliğine yanına götürdüler. Tedavi gördüğü hastanede bugün dünyaya gelen torunu Mila ile buluşan Mustafa Cengiz ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı. Sağlıklı olarak dünyaya geldiği belirtilen Mila'yı gören Cengiz'in duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:05 Kaynak: DHA
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