Mustafa Cengiz: Taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz

MANNHEIM (Almanya), - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız, nasıl Galatasaray'ın alnını yere değdirmeden onurla yürütürüz onun savaşı ve uğraşı içindeyiz. Bu taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz" dedi.

Şampiyonluk kupasıyla turunu sürdüren Galatasaray, Almanya'nın Mannheim kentinde kutlama yaptı. Kutlamalara başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı yöneticiler Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi ve futbolculardan Ryan Donk ve Yunus Akgün katıldı. Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda sarı-kırmızılıların yıldız ismi Donk, taraftarlara 'üçlü' çektirdi. Gece boyunca eğlenen taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

"İNŞALLAH AVRUPA GALATASARAYLILAR BİRLİĞİ'Nİ KURMAK YOLUNDA ADIM ATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

22'nci şampiyonluğunu kutlayan sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların önemine değinen başkan Cengiz, "1964'ten beri Almanya'da mücadele veren, vatanına katkı sağlayan bu insanları selamlamaktan, onların üçüncü, dördüncü kuşağına selam göndermekten onu duyuyorum. Biz bu insanların desteğini her zaman yanımızda hissettik ve onların Galatasaray'a olan tutkuları bize her zaman güç verdi. Herhangi bir hazırlık maçında bile onların Galatasaray için kendilerini parçalayışları, sarılışları, sahiplenmeleri bize gurur verdi. Biz bu sevginin çok daha doğru şekilde pozitif bir desteğe dönüşmesini istiyoruz. Onların da bize bu doğrultuda talepleri var. İnşallah Avrupa Galatasaraylılar Birliği'ni kurmak yolunda adım atmayı düşünüyoruz. Bu sevgi olumlu, pozitif bir hale dönüşsün diye bekliyoruz. Öncelikle tabii ki ülkemizin birlik ve beraberliği için. Çimentonun da Galatasaray olduğunu buradan onurla ifade etmek isterim" diye konuştu.

"BİZİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ KUTSAL BİR YÜRÜYÜŞ"

Galatasaray'ın bu yılki Şampiyonlar Ligi hedeflerinden de bahseden Cengiz, "Ben, 'bu sene şampiyon olacağız' diye bir sözcük asla kullanmam. 'Her şeyin hayırlısı' derim, 'inşallah' derim. Bizim yürüyüşümüz kutsal bir yürüyüş, şampiyonluğa doğru bir yürüyüş. Sürekli şampiyonluklara doğru bir yürüyüş. Bunun içinde kaç tane Avrupa şampiyonluğu, kaç tane yıldız; sonsuza kadar sürecek inşallah" dedi.

"İBRA DENİLEN ÜZÜCÜ OLAY SONRASI HİÇ SEÇİM KONUŞMADIK"

Kulüpteki ibra konusuna da değinen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz o günden bu yüne, ibra denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Onlara da sevgilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZI EN DOĞRU ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan başkan Cengiz, "Her şey hayırlı olacak. Transfer sezonu açıldı. Biz KAP'ta açıklamalarımızı yaptıkça sevgili taraftarlarımız sonuçları görecek. Taraftar camiasına güvenmeye devam etsin. Biz onlara temsil ediyoruz. En doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"BU TARAFTARIN ALNINI ASLA YERE EĞDİRMEYECEĞİZ"

Galatasaray'da muhalif üyelerin mahkeme aracılığıyla yönetime yaptığı fer-i müdahale talebi hakkındaki soruya ise Mustafa Cengiz, "Bizim yönetimimizin bu işle özel olarak uğraştığı yok. Biz ay sonunda ödemeyi nasıl alırız, borçları nasıl öderiz, nasıl transferler yaparız, nasıl Galatasaray'ın alnını yere değdirmeden onurla yürütürüz onun savaşı ve uğraşı içindeyiz. Bu taraftarın alnını asla yere değdirmeyeceğiz" cevabını verdi.