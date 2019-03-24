Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

Mustafa Cengiz, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Mustafa Cengiz, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena'daki basın toplantı odasında düzenlenecek organizasyon saat 14.30'da başlayacak.

Mustafa Cengiz yönetimi, dün kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:02 Kaynak: AA

Türk Telekom Arena, Galatasaray, Mustafa Cengiz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinden İbra Yorumu Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor! Galatasaraylı Genç Futbolcu Beknaz Almazbekov'dan Fair-play Örneği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:26:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Cengiz, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]