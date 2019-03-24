Mustafa Cengiz, Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
1 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Arena
'daki basın toplantı odasında düzenlenecek organizasyon saat 14.30'da başlayacak.
Mustafa Cengiz yönetimi, dün kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:02 Kaynak: AA
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