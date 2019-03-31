Son Dakika Haberleri: Mustafa Dündar Oyunu Kullandı

Mustafa Dündar Oyunu Kullandı

45 dakika önce

Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oyunu kullandı.

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Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için eşi ve kızlarıyla birlikte Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Dündar, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra oyunu kullanacağı sınıfa geçen Dündar, 1242 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Başkan Dündar, "Yaklaşık 3 aydır yürüttüğümüz seçim çalışmalarını tamamlayarak bugün sandığa oy kullanmaya gittik. Osmangazi'de ve Bursa'da çok güzel bir ortamda seçim çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla kucaklaştık, hasbihal ettik ve projelerimizi anlattık. Halkımız bugün sandığa gidiyor. Takdir halkımızın. Son sözü vatandaş söyleyecek. Sandıktan inşallah Osmangazi, Bursa ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar çıkar" dedi.

Dündar, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Osmangazi, Mustafa Dündar, Politika
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