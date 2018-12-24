Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Kayseri
Demirspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-1'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Vali Muammer Güler
Stadı
Hakemler: Mehmet Koç xxx, Gökhan Erzin
xxx, Muhammed Gündüz
xxx
Saha Komiseri: Çetin Kılıçarslan
Kayseri Demirspor: Şenol Burul xxx, Yusuf Yiğit
xxx, Kaan
Yıldız xxx, Emre Borlu
xxx, Ömer Ağırbaş xxx, Mustafa Ünal
xxx, Batuhan Duran xxx, Ferhat Uğur xxx, Taha Alban xxxx, (Ebubekir Sain xx dk 84), Koray Tuna xxx, Sadık Yücel xxx Kocasinan
Şimşekspor: Ahmet Arda
Yücel x, Yunus Emre Büyükçekiç x, Abdulkadir Baykaldı x, Ömer Kaya
x, (İhsan Yasıt x dk 55), Atakan Kökkaya xx, Abdullah Enes
Ozan x, Eren Topuz xx, Ümit Ergüner x, Berkay
Arı x, Ramazan Bulmuş xx, Muhammed Emin
Ergin xx
Goller: Taha Alban dk 56 ve 72, Emre Borlu dk 83, Ebubekir Sain dk 90 (Kayseri Demirspor) Eren Topuz dk 45 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ