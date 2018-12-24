Son Dakika Haberleri: Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

54 dakika önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Kayseri Demirspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-1'lık galibiyetle ayrıldı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.haftasında Kayseri Demirspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-1'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Mehmet Koç xxx, Gökhan Erzin xxx, Muhammed Gündüz xxx

Saha Komiseri: Çetin Kılıçarslan

Kayseri Demirspor: Şenol Burul xxx, Yusuf Yiğit xxx, Kaan Yıldız xxx, Emre Borlu xxx, Ömer Ağırbaş xxx, Mustafa Ünal xxx, Batuhan Duran xxx, Ferhat Uğur xxx, Taha Alban xxxx, (Ebubekir Sain xx dk 84), Koray Tuna xxx, Sadık Yücel xxx

Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Arda Yücel x, Yunus Emre Büyükçekiç x, Abdulkadir Baykaldı x, Ömer Kaya x, (İhsan Yasıt x dk 55), Atakan Kökkaya xx, Abdullah Enes Ozan x, Eren Topuz xx, Ümit Ergüner x, Berkay Arı x, Ramazan Bulmuş xx, Muhammed Emin Ergin xx

Goller: Taha Alban dk 56 ve 72, Emre Borlu dk 83, Ebubekir Sain dk 90 (Kayseri Demirspor) Eren Topuz dk 45 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:06 Kaynak: İHA

Muhammed Gündüz, Muammer Güler, Kayseri, Spor
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