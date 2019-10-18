Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, muhtarların vatandaşa hizmette en yakın destekçisi olduğunu söyledi.



Gürsu protokolü, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarını ağırladı. Gürsu Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenin ardından, Gürsu protokolü ve muhtarlar, Gürsu Belediyesi Butik Otel'de düzenlenen kahvaltıda biraraya geldi. "Muhtarlarımız vatandaşa hizmette en yakın destekçimiz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Vatandaşla devlet arasındaki köprünün vatandaşa en yakın kısmı olan muhtarlarımızın, hizmetlerin mahallelere götürülmesinde büyük emekleri var. En hızlı büyüyen ilçelerden biri olan Gürsumuz'da, kalite standartları yüksek, daha gelişmiş bir kent oluşturma çabalarımızda muhtarlarımızın fikirleri bizler için çok değerli. Muhtarlarımızla biraraya geldiğimiz tüm ortamlarda ilçemizin gelişimine yönelik istişareler yapıyoruz, onların kıymetini biliyoruz, talep ve önerileri bizim için değerli. Çalışmalarımıza olan destekleri için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum" dedi.



Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, siyasi parti temsilcileri ve diğer Gürsu protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda, muhtarlara mahallelerinin sınırlarını gösteren tablolar hediye edildi. Etkinliğin ardından, Gürsu Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğünü, protokol üyeleriyle birlikte ziyaret eden muhtarlar, mahallelerine ilişkin istişarelerde bulundu. - BURSA