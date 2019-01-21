Mustafa Koç Kabri Başında Anıldı

Fenerbahçe kongre üyesi ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un abisi Mustafa Vehbi Koç, vefatının üçüncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Fenerbahçe kongre üyesi ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un abisi Mustafa Vehbi Koç, vefatının üçüncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.



Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı iş adamı Mustafa Vehbi Koç, vefatının üçüncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Zincirlikuyu'nda bulunan aile kabristanında gerçekleşen anma törenine; Koç ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Anma töreni, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Koç ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.



(İHA)

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