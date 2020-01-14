Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ye manidar yanıt - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ye manidar yanıt - Son Dakika Magazin

Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ye manidar yanıt

7 saat önce

Mustafa Sandal hayatını anlattığı "Beni Ağlatma" adlı kitabında Tuba Ünsal'la aşkının yanı sıra Defne Samyeli'yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.

Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ye manidar yanıt, System.String[]

Mustafa Sandal hayatını anlattığı "Beni Ağlatma" adlı kitabında Tuba Ünsal'la aşkının yanı sıra Defne Samyeli'yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.


Ancak Mustafa Sandal'ın bu hikayesine Defne Samyeli sert bir cevap verdi... Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.


Mustafa Sandal, Defne Samyeli'nin sözlerine Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yanıt verdi:


"Defne hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim. Ancak, kitabı okuyunca tam olarak neye bozulduğunu da pek anlamış değilim. Keza, altını çizmek isterim ki, onun net ve kararlı duruşundan ötürü zaten bir ilişki yaşayamadığız yazıyor, yaşadığımız değil! 26 yıl önce annemin yanında görüşmekten çekinmediği için, şimdi çekinebileceğini tahmin edemedim ve küçük bir anektod olarak kitapta asla rencide etmeden kendisine yer verdim. Aslında; o paragraf bir özeleştiriydi, okuyunca bunu çok net göreceksiniz. Öyle ki, 1 ay önce proje amaçlı özel bir yemekte Polat Yağcı'nın yanında 'Kitapta benden de bahsettin mi?" diye soran da kendisiydi. Şaşkınım ama yine de bir hanımefendi öyle diyorsa öyledir ve tartışmaya kapanmıştır, saygı duymak gerekir. Kendisine, birkaç gün önce çıkardığı single'ında da başarılar dilerim."

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:30 
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