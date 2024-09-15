Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu - Son Dakika
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Emlak

Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu

Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu

Türkiye'de fahiş rakamlara ulaşan ev kiraları, kiracılar ile ev sahipleri arasında büyük tartışmaların yaşanmasına neden olurken halkaya ünlü bir isim de eklendi. Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul Etiler'de oturduğu 3+1 evin 65 bin TL olan kirasını 170 bin TL'ye çıkartmak isteyen ev sahibinim mahkemede açtığı davanın reddini talep etti.

15.09.2024 11:00
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Türkiye'de son dönemde yüksek kira artışları dikkat çekiyor. Ev sahipleri birbirinden gördükleri fiyatlara ulaşmak için hiçbir veriye bakmaksızın fiyatlar belirliyor. Bu kapsamda ünlüler de yaşadıkları lüks konutların sahipleriyle anlaşmazlığa düşüyor. Son kira mağduru ünlü şarkıcı Mustafa Sandal.

65 BİN TL'DEN 170 BİN TL'YE

Mustafa Sandal'ın Etiler'de yaşadığı 3+1 evin sahibi İrem Argat, 65 bin TL olan kirayı 170 bin TL'ye çıkartmak istedi. Sandal'ın talebi kabul etmemesi üzerine Argat, mahkemeye başvurdu. Argat'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Argat'ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez.

Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Mustafa Sandal ise kira için talep edilen miktarın fahiş fiyat olduğunu belirterek davanın reddini istedi ve ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu belirtti.

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Son Dakika Emlak Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Muhammed null: Ünlulerin Hepsi nerdeyse Kirada Oturuyor Bunda bir is var ama anlamadim.!!! 183 1 Yanıtla
  • İsmail Sel: bunlarda hala kiraciysa biz sesimizi cikarmayalim 161 2 Yanıtla
  • Yasin Çarkçı: Onca yılın sanatçısısın bi ev alamadınız mı 132 3 Yanıtla
  • V. A.: Ev sahibi haklı. Kiralar çok düşük. Devlet yakamızdan düş artık. Ev benim istediğime istediğim rakama verırım. 16 75 Yanıtla
  • Kara kartal null: bu kadar parasi olanlar neden hep kiracı 90 1 Yanıtla
  • Çelikk: Paraları Kızlarla Yiyorlar 66 3 Yanıtla
  • Thecaptainblack: Kira bedelini vergiden düşüyorlar. O yüzden hepsi kirada. 48 2 Yanıtla
  • utku ergün: Bu devlet Mustafa ‘yı bu gaddar ev sahiplerinin hırsından korusun, yazık değil mi bu vatandaşa ?? 16 23 Yanıtla
  • Fevzi Öztürkmen: Kaç yıl o binada ikamet ettiğiniz önemli. Sizden bu fiyatı isteyen Ev Sahibiniz bunu göz önüne almıştır. İkincisi ise yorum yapan arkadaşlara, Parayı yönetmeyi bildiği için kirada diye düşünüyorum. Nakit parayı verimli bir şekilde kullanıyor ve o yüzden kirada. 26 6 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Yer icer zibarirsan evin olmaz. Dunya para kazandiniz! Milyon milyon kaset sattiniz bir konsere 2-3 ev alirdiniz. 23 5 Yanıtla
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