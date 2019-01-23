Son Dakika Haberleri: Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Etti

24 dakika önce

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Etti, System.String[]
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Mustafa Sarıgül, "mustafasarigul.com" internet sitesinden yaptığı duyuruda, yerel seçimlerin 31 Mart'ta yapılacağını hatırlatarak, 4 yıldır hazırlandığı seçimlere iki ay kalmasına rağmen CHP'nin hala bazı adaylarını açıklamadığını savundu.

Adının Şişli yerine başka ilçelerle anılmasının kendisini yorduğunu ve kırdığını aktaran Sarıgül, "Bütün yaptıklarıma rağmen, CHP'den vefa görmedim. CHP'ye, partili yurttaşlarıma değil, parti yönetimine kırgınım, tepkiliyim. Kararsızlıklarına, açık olmamalarına, hala adayları netleştirmemelerine ve bana karşı vefasız davranmalarına tepkiliyim." ifadelerini kullandı.

Bugün bir karar aldığını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"CHP'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim
CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım CHP'den üzülerek istifa ediyorum."

Mustafa Sarıgül, siyaseti bırakmadığını, Şişli'de belediye başkanlığına aday olacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:57 Kaynak: AA

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