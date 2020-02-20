Mustafakemalpaşa'da arıcılık paneli yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da arıcılık paneli yoğun ilgi gördü

7 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından organize edilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği'nin destekleriyle arı yetiştiricilerine yönelik düzenlenen ortak panel yoğun ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa'da arıcılık paneli yoğun ilgi gördü, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından organize edilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği'nin destekleriyle arı yetiştiricilerine yönelik düzenlenen ortak panel yoğun ilgi gördü. Mustafakemalpaşa'da ilk olma özelliği de taşıyan panel yaklaşık 3 saat sürdü.


Mustafakemalpaşalı çiftçilere yol gösteren ve destekleyici projeleriyle faaliyete başlayan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ilçede, hobi ya da ekonomik anlamda arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere "Arı Hastalıkları ve Mücadele" konulu panel düzenledi.


Meclis salonunda düzenlenen panele; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Erol Pektez, Mustafakemalpaşa MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Işık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Balım, Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selami Sezgin ve yüzden fazla arı yetiştiricisi katılırken Uzman Veteriner Hekim Dr. İbrahim Çetin, Ziraat Mühendisi Hasan Kır ile Veteriner Hekim Gökhan Halim Sargın konuşmacı olarak yer aldı.


Panelde konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye tarihinin en kapsamlı tarım projesini hayata geçirdiklerini belirterek "Ne mutlu ki artık çiftçiye dokunan bir belediyemiz var. İlçemizde yaşayanların yüzde 70'i geçimini tarım ile sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizle beraber sektöre destek olmak maksadıyla kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün de ilk panelini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.


Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görevinin sadece panellerle sınırlı olmadığını söyleyen Başkan Kanar, "Tarımsal kalkınmayı destekleyen geniş bir yelpazede hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.


'Güç birliği oluştu'


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Üniversite ve Meslek odalarının da desteğiyle güç birliği oluştuğunun altını çizen Başkan Mehmet Kanar, el ele vererek Mustafakemalpaşalı çiftçilere destek sağlayacaklarını söyledi.


'Bal ormanı geliyor'


Çalışmaları hızlandırarak arıcılığın kırsal mahallelerde yapılan en yaygın tarımsal faaliyetlerden biri olmasını hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, arı yetiştiricilerine müjde vererek arıcılığın geliştirilmesi, bal üretim miktarının ve kovan başına düşen bal veriminin artırılması için Hacıali ve Güller mahallelerindeki bölgeye bal ormanı kurulacağını açıkladı.


Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selami Sezgin, "Bugüne kadar böyle bir organizasyon Bursa'nın hiçbir ilçesinde yapılmamıştır. Buda Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin arı yetiştiricilerine ve malzeme üreticilerine verdiği önemi göstermektedir" dedi.


Mustafakemalpaşa'da ilk kez düzenlenen Arıcılık paneline yoğun ilgi gösteren arı yetiştiricileri faydalı bilgiler edindiğini belirterek faaliyete başlayan müdürlüğün ilçe çiftçisine katkı sağlayacağını dile getirdi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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