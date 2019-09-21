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Mustafakemalpaşa'da kazanlar kardeşlik için kaynadı

30 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş mahallesinde yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti.

Mustafakemalpaşa'da kazanlar kardeşlik için kaynadı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş mahallesinde yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti.


Kardeşlik için kaynayan kazanlarda yörenin meşhur lezzeti keşkek ve muharrem ayı dolayısıyla aşure pişirildi. Yalıntaş'a gelen yüzlerce vatandaş keşkek ve aşure yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yalıntaş mahallesinin geleneksel köy hayrına Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'da katılırken keşkek kazanını da karıştırmayı ihmal etmedi. Her kesimden insanı bir araya getiren geleneğin nesiller boyu sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Birlik beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımız var. İnsanların kaynaştığı ve dayanışma içinde olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Geleneklerimizi yaşatan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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