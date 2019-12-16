Mustafakemalpaşa'ya ucuz konut müjdesi - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'ya ucuz konut müjdesi

6 saat önce

Mustafakemalpaşa halkının önemli bir beklentisi daha hayata geçiyor.

Mustafakemalpaşa'ya ucuz konut müjdesi, System.String[]

Mustafakemalpaşa halkının önemli bir beklentisi daha hayata geçiyor.


Geçtiğimiz günlerde Ankara temaslarından Mustafakemalpaşa için müjdeli haberle dönen Belediye Başkanı Mehmet Kanar"ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdindeki gişrişimleri sayesinde dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından ilçeye 694 sosyal konut yapılacak. Bursa'da İnegöl'den sonra en fazla konut yapılacak ilçe olan Mustafakemalpaşa'nın Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 2020 yılında temeli atılacak ve 1,5 yılda teslim edilecek konutların Mustafakemalpaşa'ya hayırlı olmasını temenni etti. Mehmet Kanar, TOKİ sosyal konutları ilgili detayları da paylaştı:


"694 konutun inşasına 2020'de başlanacak. 1.5 yılda tamamlanması planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satışa sunulacak.


Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan dar gelirliler, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu ev sahibi olabilecek. Başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak".


Kimler başvurabilir?


Projeye başvuracakların ilk önce T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olması, Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması, Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması, aylık hane halkı gelirinin net 5 bin 500 TL'nin üstünde olmaması gerekiyor. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:28 Kaynak: İHA
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