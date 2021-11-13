Üye Girişi
Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü - Son Dakika

Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü

13.11.2021 13:28

Konya'da iddialara göre 2 hafta önce bir berberde çalışmaya başlayan 14 yaşındaki çocuk, müşterinin ense tıraşını yanlış yaptığı için aynı müşteri tarafından demir copla dövüldü. Olaydan haberdar olan çocuğun ailesi, polise giderek şahsı şikayet etti.

Konya'daki bir berberde meydana gelen olay, duyan herkesi üzüntüye uğrattı. 2 hafta önce işe başlayan E.K. (14), isimli çırak, iddialara göre müşterinin ense tıraşını yanlış yaptığı gerekçesiyle aynı müşterinin saldırısına uğradı. Durumu öğrenen E.K.'nin ailesi Z.B.G.'den şikayetçi oldu. Bacaklarında morluklar oluşan E.K., "Ben daha tıraş yapmayı bilmiyorum, dedim. O da 'Yapacaksın' dedi. Sakal tıraşını yanlış yapınca enseme ve yüzüme tokat attı. Ağlamaya başladım. 'Ağlama, 'Saç tıraşına geç' dedi. Saçı yanlış kesince demir copla bacaklarıma vurdu" dedi.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İSTİYORDU

Lise öğrencisi E.K., 4 Kasım günü, harçlığını çıkartmak için 2 haftadır çalıştığı berberde müşterinin favori ve ensesini eğri kestiği için ustası Z.B.G., tarafından demir copla dövüldü. Ailesini arayarak durumu anlatan E.K., annesi S.Ö. ile birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı. Aile, Z.B.G., hakkında polise şikayetçi oldu.

Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi

"KÜFÜR VE HAKARET EDİYORDU"

Yaşadıklarını anlatan E.K., "Müşterinin sakal tıraşını yaptım. Sonra 'saç tıraşına geç' dedi. Saç tıraşını yanlış yapınca demir copla vurdu. Daha önce sürekli enseme ve yanağıma tokat atıyordu, bacaklarıma vuruyordu. Temizlikte bir yeri unuttuğumda sürekli kızıyordu. Tokat atıp, dövüyordu. Sürekli küfür ve hakaret ediyordu" dedi.

"SENİ KOMALIK EDERİM"

'Daha önce hiç tıraş yapmadığı halde olay günü ustasının kendisini bir müşterinin saçınıve sakalını kesmeye zorladığını söyleyen E.K., şöyle konuştu: "O gün de ilk defa saç tıraşı yapıyordum. Müşteri gelince bana 'tıraş et' dedi. Ben 'daha bilmiyorum yanlış yaparım' dedim. O da 'olacak, yapacaksın' dedi. Sakal tıraşını yanlış yaptım. Sonra 'saç tıraşına geç' dedi. Sakal tıraşını yaparken enseme ve yanağıma sürekli vuruyordu. Bu sırada ben ağlıyordum. Bana, 'ağlama saç tıraşına geç' dedi. Saç tıraşını da yanlış yapınca copla vurdu. O an çok acı duydum ve bağırdım, ağladım. Bacağımın sağ iç ve sol dış kısımlarına vurdu. Ben koltuğa oturdum, o tıraşı düzeltirken tarağı kırıp bana fırlattı, 'buradan herkesi çıkartırım seni komalık edene kadar döverim' dedi. Cep telefonumu almıştı, sonra telefonumu verdi beni eve gönderdi. Bana yaptıklarının karşılığı neyse o cezayı almasını istiyorum.

Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi

"ÇOCUĞUMA BU YAPILAN ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

E.K.'nin olay günü işte olan annesi S.Ö., "Ben işte olduğum sırada oğlum telefonla aradı 'Ustam beni copla dövdü' dedi. İş çıkışı oğlumun çalıştığı berbere gidip ne olduğunu sordum. Bana oğlumun her gelen müşteriden bahşiş istediğini, yanlış tıraş yaptığını söyledi. '2 haftadır çalışan bir çocuk nasıl tıraş yapar' dedim. Ben çocuğumun cebini kontrol ederdim 5 liradan başka parası olmazdı. Ben 'çocuğumun darp raporunu alacağım bu işin peşini bırakmayacağım' dedim. Çocuğumu hastaneye götürüp darp raporu aldık. Sonra da polise gidip şikayetçi olduk. Ben el kaldırmaya kıyamazken, başkası benim çocuğumu böyle dövmesi benim çok gücüme gitti. Ne ceza alacaksa en büyüğünü istiyorum. Bu adam yanında çalıştırdığı çocuklara böyle yapıyorsa, bu kişinin engellenmesini istiyorum" diye konuştu.

Ailenin şikayetinin ardından polis ekiplerinin, berber Z.B.G., hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi
Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi
Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü

Tokat, Konya, Kasım, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:07 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı 13:21 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek 10:26 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek

Son Dakika Haberleri
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı         
14:03
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?         
11:10
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement