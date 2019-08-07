Son Dakika Haberleri: Müşteri gibi girip, iş yeri sahibi ile çalışanının telefonlarını çaldılar
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Müşteri gibi girip, iş yeri sahibi ile çalışanının telefonlarını çaldılar

2 saat önce

KONYA'da, çocuk kıyafetlerinin satıldığı iş yerine müşteri gibi girerek, aralarında önceden anlaştıkları gibi tartışma çıkaran 4 Suriye uyruklu, kargaşada dükkan sahibi ve çalışanının cep telefonlarını çaldı.

Müşteri gibi girip, iş yeri sahibi ile çalışanının telefonlarını çaldılar, System.String[]
KONYA'da, çocuk kıyafetlerinin satıldığı iş yerine müşteri gibi girerek, aralarında önceden anlaştıkları gibi tartışma çıkaran 4 Suriye uyruklu, kargaşada dükkan sahibi ve çalışanının cep telefonlarını çaldı. Şüphelilerden İyd el Şedda (22) ve Hüseyin Emiri (19), polis ekiplerince yakalanırken, diğer 2 kişinin de gözaltına alınması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay, 4 Ağustos pazar günü saat 13.30 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Sahibata Mahallesi Başarılı Caddesi'nde meydana geldi. Çocuk kıyafetlerinin satıldığı iş yerine müşteri gibi giren 4 Suriye uyruklu, bir süre sonra aralarında önceden anlaştıkları gibi tartışmaya başladı. Bu sırada iş yeri çalışanı Büşra Öz (21), polisi aramak için cep telefonunu eline aldı. Tartışmayı fark edip, içeri giren iş yeri sahibi Abdullah Teke de polisi aramak için cep telefonunu çıkardı. Hırsızlar ise kargaşada Öz ve Teke'nin elindeki telefonları çalıp, kaçtı. Abdullah Teke'nin yardım istemesi üzerine çevredeki esnaf da kaçan 4 kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında hırsızlar, çaldıkları telefonları yere atıp, kırarak, kaçtı.
Meram Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri de şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, hırsızların kimliklerini belirleyen polis, İyd el Şedda ve Hüseyin Emiri'yi dün gözaltına aldı. Tartışmayı kendilerinin çıkardığını söyleyen Şedda ve Emiri, telefonları ise yanlarındaki diğer arkadaşlarının çaldıklarını öne sürdü. İyd el Şedda ve Hüseyin Emiri'nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Öte yandan hırsızlık anının, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.


Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:54 Kaynak: DHA
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