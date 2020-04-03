Mut Doğal gazına kavuşuyor - Son Dakika

Ak Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, Mut Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Mut- Karaman güzergahında acele kamulaştırma kararı alındığını açıkladı.



Ak Parti İlçe Başkanı Solak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın onayı ve 1 Nisan 2020 tarih 31087 numaralı Resmi Gazete'de kararın yayımlanmasının ardından ilçemiz hasretle beklediği güzel habere kavuşmuş oldu" dedi.



Doğalgazın ilçeye getirilmesi için Karaman-Mut güzergahında acil kamulaştırma kararı alındığını ve mutlu sona erişilmesine bir adım kaldığını belirten Solak, "Daha önce bilindiği üzere etüt çalışması başlatılmış olan ve onay aşamasında beklemede bulunan Mut'a Doğalgaz getirilmesi konusu dün itibari ile kesinliğe kavuşmuş ve acil kamulaştırma kararı alınarak boru hatlarının döşenmesine de start verilmiş oldu" dedi.



İlçe Başkanı Solak, "İlçemizin altyapısı adına alınmış çok güzel bir karar olmakla birlikte gelecek kuşaklarımız için de çok önemli bir gelişmedir. Dünya ile birlikte Ülkemizin de zor günlerden geçtiği malumunuz, Covid-19 virüsüne karşı top yekun mücadele ettiğimiz bu günlerde Devletimiz halkının ihtiyaç ve taleplerini de göz ardı etmeyerek yatırımlarına çalışmalarına devam etmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Lütfi Elvan ve vekilimiz Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte diğer Mersin milletvekillerimiz de yoğun çabalar gösterilmiş ve Mut'umuzun geleceği adına büyük yatırımların müjdeleri gelmeye başlamıştır. Proje okullarımızın ardından gelen bu Doğalgaz müjdesi de bizleri gururlandırmış ve teşkilat olarak yeni projeler üretme noktasına motive etmiştir" şeklinde konuştu. - MERSİN