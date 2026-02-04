Müteahhit, Ustayı Silahla Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Müteahhit, Ustayı Silahla Yaraladı

Müteahhit, Ustayı Silahla Yaraladı
04.02.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da müteahhit, tadilat nedeniyle tartıştığı alçı ustasını silahla yaraladı, tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kiraya verdiği iş yerinde yapılan tadilat nedeniyle çıkan tartışmada alçı ustasını silahla yaralayan müteahhit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi ile 645 Sokak kesişiminde bulunan bir binanın dükkan kısmında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit E.Ş. (46), kiraya verdiği dükkanda tadilat yapan alçı ustası E.C.'yi (47) kolonlara müdahale edildiği gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında, "deprem riski" ve tadilat işlemleri nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş., tabancayla E.C.'ye ateş etti.

Silahlı saldırıda E.C., sağ diz altından 3, sol diz altından ise 1 olmak üzere toplam 4 yerinden vurularak yaralandı. Şüpheli E.Ş., olay yerinde kendisine ait araçla birlikte kaçarken Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından suç aletiyle yakalandı.

Yaralı alçı ustası hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan müteahhit Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen işlemlerin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.Ş., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Müteahhit E.Ş. verdiği ifadede, "Binayı ben yapmıştım. Binanın altındaki dükkan da bana ait. Dükkanı kiralayan usta getirmiş tadilat yaptırıyordu. Deprem riskine karşı alçı ustasını kirişlere müdahale etmemesi ve çivi çakmaması konusunda uyardım. Aramızda tartışma kavgaya dönüştü" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müteahhit, Ustayı Silahla Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:55:27. #7.11#
SON DAKİKA: Müteahhit, Ustayı Silahla Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.