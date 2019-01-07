Mutluluk, 5. Kez Bu Festivalde!

Sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, psikoloji, nörobilim, tıp, tamamlayıcı tıp, yoga, meditasyon gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen otorite ve uzmanları 5. Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali'nde buluşacak. Başlangıç tarihi 8 Mart olan festivalin ana teması "Mutlu Kadın, Mutlu Çocuk, Mutlu Dünya" olarak belirlendi. Bu kapsamda katılımcıları farklı sürprizler de bekliyor.

Bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali, her yıl alanında uzman birçok ismi, ziyaretçiler ile buluşturacak. 3 gün boyunca, akademik, medikal ve kişisel gelişim dünyasından 60'dan fazla eğitmen, ziyaretçilere zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı ve mutlu olmanın yöntemlerini, psikolojiden, tamamlayıcı tıbba, beslenmeden, meditasyona, nörobilimden, tasavvufa, müzik terapiden, homeopati ve fitoterapiye kadar çok geniş bir yelpazede aktaracak.

Festivalin bu yılki teması: "Mutlu Kadın, Mutlu Çocuk, Mutlu Dünya"

Bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de başlayacak olan festivalin teması "Mutlu Kadın, Mutlu Çocuk, Mutlu Dünya" olarak belirlendi. Festivalde yetişkinlerin yanı sıra, çocukların bedensel ve duygusal gelişimine yönelik çocuk yogası, çocuklar için mindfulness atölyeleri vb. çalışmaların yapılacağı özel bir aktivite alanı da bulunacak.

"Amacımız, geniş kitlelerle mutlu bir hayatın yollarını buluşturmak"

Mutlu İnsan Platformunun kurucusu ve festivalin organizatörü Gülferi Yıldırım 2014'ten bu yana gerçekleştirilen Mutlu İnsan Festivali ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:"Mutluluk, insanoğlunun en eski ilgi alanı. Asırlar boyu insanlık mutluluğu aradı. Binlerce yıllık kadim öğretiler "mutluluk içimizde" dedi. Şimdi bilim aynısını söylüyor. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali, zihnen, bedenen ve ruhen sağlıklı ve farkındalığı yüksek bireylerden oluşan bir dünya yaratmaya vesile olmak amacıyla, kendi içindeki gücü keşfetme arzusuyla dolu olan, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlerin buluşma noktası. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali tek dili sevgi, ortak yolu bilim ve akıl olan bir platformdur. Bu festivalin 5. Kez düzenlenmesi ve katılımcıların her yıl katlanarak çoğalması İnsanların hala mutluluk arayışı içinde olmalarının önemli bir göstergesi. Her yıl farklı konu başlıklarıyla zenginleştirdiğimiz festivalimizin teması bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlaması nedeniyle Mutlu Kadın, Mutlu Çocuk, Mutlu Dünya. Amacımız, bilim, tıp ve spiritüel dünyanın önde gelen otoritelerini, uzmanlarını ve öncü organizasyonlarını birleştirmek, geniş kitleler ile mutlu bir hayatın yollarını; psikolojiden, kişisel gelişime, nörobilimden tasavvufa, sağlıklı ve doğal beslenmeden yoga, meditasyon gibi uygulamalara kadar zihin, ruh ve beden sağlığına dair güncel bilimsel bilgiyle ve yöntemlerle buluşturmak."

İnsana ve doğaya saygılı gıda, giyim, kozmetik, spor, ev ve kişisel bakım ürünleri, dekorasyon, aksesuar vb. firmaların yanı sıra eğitim ve sağlık alanından firmalar da fuaye alanında ziyaretçilerle buluşacak. 3 gün boyunca 4 ayrı salonda 50'den fazla seminer, panel ve workshop'un düzenleneceği festivalde, müzik ve dans gösterileriyle ziyaretçiler bilgi ve neşeyi bir arada bulacak.