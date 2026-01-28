Mutluyuz mu? Gala Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
Mutluyuz mu? Gala Gösterimi Yapıldı

Mutluyuz mu? Gala Gösterimi Yapıldı
28.01.2026 00:16
İstanbul'da gösterime giren film, boşanmış bir çiftin ebeveynlik hikayesini konu alıyor.

Yapımcılığını Poll Films ve 25 Film'in üstlendiği "Mutluyuz mu?" filminin galası, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği, başrollerinde İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı film, boşanmış bir çiftin, kızları için yeniden "mutlu bir aile" rolü yapmasını konu alarak ebeveynlik ve ilişkiler üzerine bir hikaye sunuyor.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Büyükak, filmin gala gösterimden dolayı duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok güzel bir film yaptığımıza inanıyoruz ve bundan dolayı bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yapımcılarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Seyircimizin de bizim kadar eğleneceğini düşünüyorum. Bugün ilk defa görücüye çıkıyoruz. Umuyoruz bu gece izleyenler için güzel geçer. Cuma gününden itibaren de bizleri izleyecek seyircimizin de filmi seveceğini düşünüyorum."

Yasemin Sakallıoğlu, serinin ikinci filminin ilkinden farklarına değinerek, "Burada ilk filmde kurulan dünyanın yıkıldığını göreceğiz. Bu film bize her şeyin ve herkesin aslında normal olduğunu söylüyor. Evliliklerin, kendi hikayenle barışmanın, anne baba olmanın, çocukların ailelerinden beklentilerinin önemini anlatıyor. Mesaj kaygısı gütmeden, duygusal sahnelerle birlikte güldürmeyi de ihmal etmeyen bir film yaptık. Film bana duygusal anlamda çok alan açtı ve her sahneye ayrı ayrı çalışmamı sağladı. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum. Yaptığını seven insanlarla bir arada olmak iyi bir işin çıkmasına sebep oluyor. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Boşanmak isteyenlerin bu film izledikten sonra boşanmaktan vazgeçeceğine inanıyorum"

Yapımcı Polat Yağcı ise film için destek verenlere teşekkür ederek, "Gerçekten de çok güzel bir film oldu. Ailecek gülmek isteyen herkesi 30 Ocak'ta sinemalara bekliyoruz. Boşanmak isteyenlerin bu film izledikten sonra boşanmaktan vazgeçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Yönetmen Emrah Aguş, filmin devam serisinde yer aldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada bana güvenen başta İbrahim Büyükak ve yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla çalışmak gerçekten çok keyifliydi. İlk filmi izlemiştim ve İbrahim'le ilk konuştuğumda fazlasıyla heyecanlanmıştım. Hem set süreci hem de sonrasında da çok eğlendim. Bu kadar yetenekli ve komik oyuncularla çalışmak gerçekten de güzeldi. Harika bir film oldu. Bizlere kahkahalarıyla eşlik edecek seyircimize ise şimdiden teşekkür ediyorum."

2023 yapımı "Mutluyuz" filminin devamı niteliğindeki filmde ayrıca İlker Aksum, Başak Parlak, Damla Çolak, Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür, Sinema, Güncel, Sanat

Son Dakika Güncel Mutluyuz mu? Gala Gösterimi Yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Mutluyuz mu? Gala Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
