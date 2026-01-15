Muud Aralık Ayı Müzik Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muud Aralık Ayı Müzik Raporu

15.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BLOK3, aralıkta en çok dinlenen yerli sanatçı oldu. 'Golden' ise yabancı listelerde dikkat çekti.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, aralık ayının en çok dinlenen isimlerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rap müziğin öne çıkan isimlerinden BLOK3, "Kusura Bakma" isimli duygusal rap parçasıyla Muud'da aralık ayında en çok dinlenen yerli şarkı ve albüm listesinde ilk sırada yer aldı. BLOK3 aynı zamanda ayın en çok dinlenen yerli sanatçısı oldu.

Ayın en çok indirilen sanatçısı ise listelerin vazgeçilmez ismi Semicenk oldu. Muud kullanıcılarının aralık ayında en çok indirdiği yerli şarkılar listesinde ise Manifest grubunun "Amatör" adlı parçası zirvede yer aldı.

Muud "radar" özelliği kullanıcıların çevrelerinde çalan ve merak ettikleri şarkıları anında tanıyarak "bu şarkı neydi?" sorusuna hızlı bir yanıt verirken, onların yeni müzikleri kolayca keşfetmelerini sağladı. Piyasaya 2015'te çıkan ancak yakın zamanda tekrar gündeme gelen Ragga Oktay'ın "Yeniden" şarkısı, ayın en çok "radar"lanan şarkısı oldu.

Lady Gaga ve Bruno Mars'ın "Die With A Smile" düeti, ayın en çok indirilen yabancı şarkısı olarak öne çıkarken, The Weeknd ise ay boyunca istikrarlı başarısını sürdürerek hem en çok dinlenen hem de en çok indirilen yabancı albüm listelerinde birinci sırada yer aldı.

Ayın sürprizi ise sosyal medya etkisiyle hızla yayılan "Golden" oldu. HUNTR/X tarafından seslendirilen parça, kısa sürede bağımsız bir pop fenomenine dönüştü. Aralık listelerine hızlı bir giriş yapan "Golden", yabancı listelerde ayın en çok dinlenen şarkısı olmayı başardı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Aralık, Kültür, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muud Aralık Ayı Müzik Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:57:55. #7.11#
SON DAKİKA: Muud Aralık Ayı Müzik Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.