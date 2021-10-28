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"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı

28.10.2021 13:57

Bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyor" sözleri üzerine Suriye uyruklu bazı kişiler, sosyal medyadan muz yeme videoları paylaşmıştı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bu kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı. Polis ekipleri bugün 11 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir sokak röportajında bir vatandaş, "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyor" diyerek Suriyelileri hedef aldı. Bu söylemlerin üzerine Suriyeli sığınmacılar video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlattı. Sosyal medyada peş peşe yayılan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "Bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…' söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı 'muz yeme' eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir." denildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler video paylaşan şüphelilerin bulunduğu adreslere baskın düzenledi. Baskında 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Muz yeme paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Suriye, Medya, GÖÇ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Bülent Badur: aldınız mı şimdi muzu size güzel muz verirler ülkenizde burda ki muzlar boğanızda kalır yutamazsınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

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SON DAKİKA: "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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