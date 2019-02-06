Muz Yüklü Konteynerda 615 Kilo Kokain Ele Geçirildi
1 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı
Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin
Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde narkotik madde kaçakçılığı ile mücadele amacıyla kurulan Narkotim, bu yıl büyük uyuşturucu yakalamalarına imza attı. Mersin Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Ekvador'dan Mersin Limanı'na gelen 5 konteyner sistem tarafından kırmızı hatta yönlendirildi. Konteynerler detaylı inceleme yapılabilmesi için Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
tarafından X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında konteynerlerin birinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteynerler detaylı aramaya tabi tutulması amacıyla arama hangarına sevk edildi. Savcılıktan alınan arama kararı ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Detaylı fiziki araması yapılan konteynerde beyana uygun yasal yük olan muzların arasına gizlenmiş toplam 530 pakette yaklaşık 615 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin değerinin yaklaşık 184 milyon lira olduğu belirlendi.
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinde yapılan incelemede söz konusu konteynerin alıcısı olan firmanın iki ortağı tespit edildi. Daha önce herhangi bir ithalat ve ihracat işlemi olmayan firmanın ortakları savcılık talimatı ile gözaltına alındı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:04 Kaynak: İHA
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