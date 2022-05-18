'Müze-i Hümayun'dan 2023'e Müzelerimiz' sergisi açıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla "Müze-i Hümayun'dan 2023'e Müzelerimiz" konulu sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılışı yapılan sergiye İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmut Erol Kılıç, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın yanı sıra sanatseverler katıldı.

İstanbul Müzeleri'nin yer aldığı fotoğraf sergisi protokoldeki katılımcılar ve Down Sendromlu çocukların kurdele kesmesiyle yapıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, müzelerin kültürlerin en canlı yaşayan hafızaları olduğunu ifade ederek, "Müzeler Günü, müzelerin farkındalığını arttırmak adına ilan edilen bir gündür. Bugün kapsamında da bir çok faaliyet düzenleniyor. Biz de bu kapsamda Müze-i Hümayun'dan 2023'e İstanbul Müzeleri'mizin fotoğraflarından oluşan bir sergi açtık." dedi.

Serginin ardından bir panel düzenlendiklerine değinen Yılmaz, "Müzelerin tarihi yolculuğu, önemi ve mahiyetinin uzmanları tarafından konuşulacağı verimli bir etkinlik olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Müzelerin Gücü başlıklı panelde Rahmi Asal, Emel Kamar, Mustafa Küçükaşçı ve Birol Özalp konuşma yaptı.