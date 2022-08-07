Peştu müziğinin enstrümanı Rabab yapımı - Son Dakika
Üye Girişi

Peştu müziğinin enstrümanı Rabab yapımı

07.08.2022 11:34
Peştu müziğinin enstrümanı Rabab yapımı

Müzik aletinin yapımı Müzik aletinin akordunun yapılması Khalif Sher ile röportaj Peştuca müziğin en önemli enstrümanlarından biri rabab olarak da bilinen ud benzeri bir müzik aleti olan 'rubab'dır.

Müzik aletinin yapımı

Müzik aletinin akordunun yapılması

Khalif Sher ile röportaj Peştuca müziğin en önemli enstrümanlarından biri rabab olarak da bilinen ud benzeri bir müzik aleti olan 'rubab'dır. Afganistan'da müzik aletleri pek çok şehirde yapılmakla beraber genellikle Pahtunhva bölgesinde satılır. Peşaver'deki rubab üreticilerinden Khalif Sher'in aile geleneği olarak devam ettirdiği iş yerine pek çok kişi rubab satın almak için geliyor.

YORUMLAR
500
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peştu müziğinin enstrümanı Rabab yapımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:34:30. #1.12#
SON DAKİKA: Peştu müziğinin enstrümanı Rabab yapımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement