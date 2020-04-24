Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu - Son Dakika Magazin

Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu

6 saat önce

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan ses sanatçıları belirlendi.

Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu, System.String[]

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan ses sanatçıları belirlendi. Rapora göre, ayın en popüler ses sanatçısı Haluk Levent oldu.

Koronavirüs gündeminin hakim olduğu Mart ayında müzik camiasında eğlenceler devam etti. Salgın sebebi ile birçok konser iptal edilse de ses sanatçıları evlerinde müzik yapmaya devam etti. Youtube ve sosyal medya üzerinde canlı yayın açarak #evdekal ve #müziklekal diyen sanatçılar, verdikleri konserlerle izleyicilerinin gönlünü fethetti.

Medya Takip Merkezi (MTM) ise Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda Mart ayının en popüler ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek kampanyası başlatan ve sanat camiasından da büyük destek alan Haluk Levent oldu. Levent ay boyunca toplam 3 bin 481 haberde konuşuldu.

DEMET AKALIN İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Listenin ikinci sırasındaki isim ise salgın günlerinde evinde konser veren isimlerden Demet Akalın oldu. Sosyal medya hesabından mini bir canlı yayın konseri vererek takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın'ı, sosyal medya üzerinde ise 359 bin 877 izledi. Gündem hakkında yorumları ve sosyal medyada verdiği konserle ay boyunca 2 bin 244 habere konu olan Demet Akalın, ayın en popüler ses sanatçılarından oldu. Murat Boz, ay boyunca 2 bin 101 habere yansıdı. Hadise, Mart ayı boyunca toplam 2 bin 46 haberde yer alarak ayın popüler ses sanatçılarından olmayı başardı. Yeni evlendiği eşi Hazer Amani ile birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Sıla'da evinden canlı yayın yaparak mini bir konser verdi. Sıla ay boyunca toplam bin 807 haberde yer aldı.


Magazin Gazetecileri Derneği, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:56 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor? 23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal         
15:41
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi         
15:36
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu         
15:32
Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu         
15:27
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı         
15:26
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak         
15:26
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü         
15:26
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu         
15:24
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu         
15:12
Demet Akalın, Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi         
15:11
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu         
14:51
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor         
14:43
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız         
14:41
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor         
14:36
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor         
14:26
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı         
14:19
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi         
14:16
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu         
14:12
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
14:04
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu         
14:04
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır         
14:02
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor         
13:30
900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor 900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor         
13:30
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 16:42:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]