Müzik Hayatını Dolduruyor
27.01.2026 15:06
Görme engelli Sami Coşkun, müziğiyle hayata tutunuyor ve engelini aşmanın yollarını buluyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu görme engelli kalan Sami Coşkun, müzikle hayata tutunuyor.

Görme engeline rağmen müziği hayatının merkezine alan Sami Coşkun, müziğe olan tutkusunun kendisini her zaman yaşama bağlı tuttuğunu ifade etti. Engelinden dolayı kentte hemen herkesin kendisini tanıdığını belirten Coşkun, "Müzik olmadan yaşayamam, müzik olmadan ölürüm" dedi. Müziğin hayatındaki en önemli parça olduğunu söyleyen Coşkun, görme engellilerin hislerinin daha kuvvetli olduğunu belirterek, "İnsanların yaşamlarını çözebilmem için 10 dakika oturmam yeterli oluyor. Bir engellinin müzikle uğraşması kadar güzel bir şey yok. Müzik hayattır" diye konuştu.

Coşkun'un üyesi olduğu Eski Dostlar Müzik Topluluğu'ndan Nedim Kılıç ise Sami'nin müziğe olan duyarlılığının hem kendisini hem de grubu hayran bıraktığını söyledi. Kılıç, "Sami'nin hayata bakışı bizleri de etkiliyor. Görme engelli bireylerin hayata bakış açıları, bizlerin düşüncelerini değiştiriyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

