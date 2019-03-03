Son Dakika Haberleri: Mwc'de Huawei Standını Gezdik!

Mwc'de Huawei Standını Gezdik!

27 dakika önce

Barselona'da 25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen MWC fuarında devasa bir standı bulunan Huwaei, birçok farklı ürününü bu alanda sergiledi.

Barselona'da 25- 28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen MWC fuarında devasa bir standı bulunan Huwaei, birçok farklı ürününü bu alanda sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:39 Kaynak: Youtube

28 Şubat, Barselona, Genel
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