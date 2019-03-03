Mwc'de Huawei Standını Gezdik!
27 dakika önce
Barselona'da 25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen MWC fuarında devasa bir standı bulunan Huwaei, birçok farklı ürününü bu alanda sergiledi.
Barselona
'da 25- 28 Şubat
2019 tarihleri arasında düzenlenen MWC fuarında devasa bir standı bulunan Huwaei, birçok farklı ürününü bu alanda sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:39 Kaynak: Youtube
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