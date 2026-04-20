MXGP heyecanı Kaçkar Turizm Fuarı’nda yaşandı

Kaçkar Turizm Fuarı, motor sporları tutkunlarını heyecanlandıran özel bir deneyime ev sahipliği yaptı. Türkiye Motosiklet Federasyonu standında sergilenen MXGP’nin resmi oyunu, ziyaretçilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan simülasyon oyunu, fuar katılımcılarına motor sporlarının atmosferini birebir deneyimleme imkânı sundu.

AFYON PİSTİ DİJİTAL DÜNYADA TANITILDI

Simülasyon oyununda, uluslararası alanda ödüller kazanarak dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi de yer aldı. 2018 ve 2019 yıllarında önemli başarılar elde eden pistin tüm detaylarının oyuna yansıtılması, Türkiye’nin motor sporları alanındaki gücünü dijital platformlara taşıdı. Bu özellik, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekerken, Türkiye’nin spor turizmi potansiyeline de katkı sağladı.

SPOR TURİZMİ VE DİJİTAL DENEYİM BİR ARADA

Fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri olan Türkiye Motosiklet Federasyonu standı, “Spor turizmi geleceğidir” temasıyla öne çıktı. İki gün boyunca düzenlenen ödüllü yarışmalar, katılımcılara rekabet dolu ve eğlenceli anlar yaşattı. Dijital deneyim ile gerçek spor heyecanını bir araya getiren etkinlik, ziyaretçilere unutulmaz bir fuar deneyimi sundu.

Haber: Faruk Kılınç