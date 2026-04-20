Üye Girişi
Son Dakika Logo

MXGP heyecanı Kaçkar Turizm Fuarı'nda yaşandı
20.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en popüler motor sporları organizasyonlarından MXGP’nin resmi oyunu, Kaçkar Turizm Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu. Afyon pistinin de yer aldığı simülasyon, sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kaçkar Turizm Fuarı, motor sporları tutkunlarını heyecanlandıran özel bir deneyime ev sahipliği yaptı. Türkiye Motosiklet Federasyonu standında sergilenen MXGP’nin resmi oyunu, ziyaretçilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan simülasyon oyunu, fuar katılımcılarına motor sporlarının atmosferini birebir deneyimleme imkânı sundu.

AFYON PİSTİ DİJİTAL DÜNYADA TANITILDI

Simülasyon oyununda, uluslararası alanda ödüller kazanarak dünyanın en iyi pistleri arasında gösterilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi de yer aldı. 2018 ve 2019 yıllarında önemli başarılar elde eden pistin tüm detaylarının oyuna yansıtılması, Türkiye’nin motor sporları alanındaki gücünü dijital platformlara taşıdı. Bu özellik, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekerken, Türkiye’nin spor turizmi potansiyeline de katkı sağladı.

SPOR TURİZMİ VE DİJİTAL DENEYİM BİR ARADA

Fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri olan Türkiye Motosiklet Federasyonu standı, “Spor turizmi geleceğidir” temasıyla öne çıktı. İki gün boyunca düzenlenen ödüllü yarışmalar, katılımcılara rekabet dolu ve eğlenceli anlar yaşattı. Dijital deneyim ile gerçek spor heyecanını bir araya getiren etkinlik, ziyaretçilere unutulmaz bir fuar deneyimi sundu.

Haber: Faruk Kılınç

Yerel Haberler, Motosiklet, Yerel, Afyon, Rize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:21:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.