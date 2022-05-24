Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin yolsuzluk davası için onay verdi - Son Dakika
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Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin yolsuzluk davası için onay verdi

24.05.2022 15:14
Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin yolsuzluk davası için onay verdi

Myanmar'da mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii ve üç meslektaşı için yolsuzluk davasının devamına karar verdi.

Myanmar'da mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii ve üç meslektaşı için yolsuzluk davasının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, savcıların iddianameleri için yeterli kanıt sunduklarının tespit edildiğini belirterek Suu Çii ve üç meslektaşı için yolsuzluk davasının devam etmesine hükmetti.

Suu Çii'nin destekçileri ve analistler, suçlamaların siyasi temelli olduğunu ifade ederek Suu Çii'yi itibarsızlaştırma ve ordunun iktidarı ele geçirmesini meşrulaştırma girişimi olduğunu belirtti.

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'ye yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

Devrik lider, 10 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden, 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltında bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin yolsuzluk davası için onay verdi - Son Dakika


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