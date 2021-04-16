Myanmar Genelkurmay Başkanı General Hlaing, ASEAN zirvesine katılabilir - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ülke yönetimini devralan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in, Myanmar'daki kriz ve iç çatışmaları görüşmek üzere Endonezya'da yapılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine katılabileceği öne sürüldü.

Myanmar basınından The Irrawaddy sitesine konuşan üst düzey bir ASEAN yetkilisi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleşecek Myanmar zirvesinin 24 Nisan'da yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Yetkili, ASEAN liderlerinin, Myanmar cuntasının lideri Hlaing'in de zirvede yer alması konusunda fikir birliğine vardığını aktardı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 19 Mart'ta, Myanmar'daki durumun görüşülmesi ve krize çözüm üretilmesi için özel ASEAN liderler zirvesi çağrısı yapmıştı.

Çin ve Rusya'nın yanı sıra bölge ülkelerinden Malezya ve Singapur, zirve fikrini desteklemişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.