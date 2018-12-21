Son Dakika Haberleri: Myp Lideri Yılmaz, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini Değerlendirdi

Myp Lideri Yılmaz, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini Değerlendirdi

2 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Suriye'den çekilmesini değerlendirerek, "Amerika'nın çekilme açıklaması tuzak dolu" dedi.

Myp Lideri Yılmaz, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini Değerlendirdi, System.String[]
Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Suriye'den çekilmesini değerlendirerek, " Amerika'nın çekilme açıklaması tuzak dolu" dedi.

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. MYP lideri Yılmaz açıklamada, "Amerika bizi tuzağa çekiyor olabilir. Durup dururken yıllarca bölgeyi terörizme eden daha düne kadar terörist YPG unsurlara eğitim vermek sureti ile onları silahlandıran bunu da açık ve aleni yapan Amerika durup dururken çekiliyorum açıklaması ile başka bir hesaba girmiştir" dedi.

ABD'nin açıklamasına kargaların dahi güleceğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye acaba belli bir noktadan içeri çekilip etrafı kuşatılmak mı isteniyor bu durum askerimiz tarafından derhal değerlendirilmelidir. Türkiye eğer Fırat'ın doğusuna bir harekat düşünüyorsa bunu Fırat'ın Batısından başlayarak arkasını sağlama alarak ilerlemelidir" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:33 Kaynak: İHA

Ahmet Reyiz Yılmaz, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Kararı Sonrası Türkiye'nin Operasyonu Ertelemesinin Sebebini Açıkladı Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:37:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Myp Lideri Yılmaz, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini Değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]