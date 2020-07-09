Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor - Son Dakika

Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

BURSA'da, Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı için Bursa Müze Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

BURSA'da, Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı için Bursa Müze Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Myrleia-Apemeia Antik Kenti koruma alanında, arkeolojik kazı çalışmaları başlıyor.

Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürme yolunda önemli bir işbirliğine imza attı. Bursa Müze Müdürlüğü ile Mudanya Belediyesi arasında kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili yapılacak kazı, temizlik, sondaj, jeoradar çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. 3. Derece SİT Alanı'nda bulunan Myrleia-Apemeia Antik Kenti koruma alanında kalan arkeolojik kazı, temizlik, sondaj- jeoradar çalışmaları, Mudanya Belediyesi tarafından yapılacak, çalışmalarda yetki ve yönetim Müze Müdürlüğü'ne ait olacak. Çalışmalarda çıkarılacak kültür varlıklarının temizlik, ölçüm, rölöve, plan, kesit çizimleriyle teknik ihtiyaçlar, Mudanya Belediyesi tarafından sağlanacak.

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Daha önce Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2015 tarihli kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Bursa Müzeler Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülen sondaj kazılarında elde edilen veriler ışığında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından hazırlanan sondaj raporunda, bölgede pişmiş toprak künklerden oluşan su sistemleri, cadde ve sokakların altına döşenen atık su sistemleri ile tam anlamıyla antik kentin dokusunun bir bölümü açığa çıkarılmıştı. Yine aynı kazı raporlarında, çanak çömlek kırıkları açığa çıkarılan bölümün Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendiği ifade edilmişti. Kazı çalışmaları ile antik kentin var olan değerlerinin gün yüzüne çıkarılıp, bütüncül olarak bir arkeopark haline getirilmesi amaçlanıyor.

Mudanya'nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Tek bir amacımız var. Bu değer yok olmasın, el ele vererek insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia'yı kazandıralım. Geleceğe tarihi bir imza atalım. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor - Son Dakika
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