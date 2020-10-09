Mysia Yolları İzmit'e örnek oluyor - Son Dakika

Mysia Yolları İzmit'e örnek oluyor

09.10.2020 11:05
Mysia Yolları İzmit'e örnek oluyor, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek başta Mysia Yolları olmak üzere Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi aldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek başta Mysia Yolları olmak üzere Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi aldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da yer aldı.

Başkan Erdem'e Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, özellikle Mysia Yolları'nı incelemek ve proje hakkında daha detaylı bilgi almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları ile ilgili televizyonda izledikleri program üzerine, İzmit'teki Hoşgörü Yolu'nu da benzer hale getirebilecekleri düşüncesinin geliştiğini belirten Fatma Kaplan Hürriyet, Nilüfer Belediyesi'nin birçok projesinin Türkiye'ye örnek olduğunu da belirtti.

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet şöyle konuştu:

"Avrasya Yolu Projesi içinde de yer alan İzmit'teki "Hoşgörü Yolu" projemizde, Mysia Yolları'ndaki gibi rota ve işaretleme çalışmaları yapmak istiyoruz. Böylece hem rota üzerindeki tarihi yerlerin tanıtılmasına hem de köylerimizin kırsal kalkınmasına fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Siz de Mysia Yolları'nda aynı mantıkla gitmişsiniz. Mysia Yolları'nda rota üzerindeki köylerin nasıl geliştiğini, istihdama, para kazanmaya ya da köy kadınlarına katkısını görme fırsatımız oldu. Mysia Yolları hakkında teknik bilgi almak için geldik. Rotanızın içinde tarıma da yer vermeniz ö

nemli. Bu tür projelerin sosyal etkileri de fazla oluyor. Mysia Yolları projeniz merak uyandırıyor. Turistik anlamda anlatılabilir, Türkiye geneline yayılabilir proje haline dönüşmüş."

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bazen küçük bir proje ya da tecrübe paylaşımı, büyük etkilere sebep olabiliyor. Bu da belediyecilik anlamında markalaşmak adına önemli" dedi.

"Daha yapacak çok işimiz var"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de büyük ilgi gören Mysia Yolları'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Rotada başka çalışmalar da yapacaklarını söyleyen Başkan Erdem, "Daha yapacak çok işimiz var. Genel bir çerçevesini çizdik. Rota üzerinde hareketlilik de arttı. Dönem boyunca kırsaldaki çalışmamızı yöneteceğiz. Bir taraftan da bu yılı tarım yılı ilan etmiştik. Önceliği hem tarıma hem de kırsala vermek istedik. Şehir merkezinde çok fazla sorunumuz yok. Yapılması gereken işleri yapıyoruz. Kırsalın kalkınması için çalışıyoruz. En fazla sıkıntı yaşayan kesimlerden biri de çiftçi. Turizmle beraber hem gelişmelerine hem sosyalleşmelerine destek oluyor bu proje. Mysia Yolları'nda pandemiden dolayı bu yıl etkinliklerimizi sınırlı sayıda yapmak zorunda kaldık. Deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Fikir anlamında birbirimize faydamız olabilir" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çalışmalarında sona gelinen Nilüfer'in ikinci huzurevi olan İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Alzheimer Hasta Konuk Evi projeleri hakkında da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e bilgi verdi.

Ziyaretin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyete, Mysia Yolları'nın rotalarından biri arasında yer alan Misi Mahallesi'nde proje hakkında sunum yapılarak detaylı bilgi verildi. - BURSA

Mysia Yolları İzmit'e örnek oluyor
Mysia Yolları İzmit'e örnek oluyor
Mysia Yolları İzmit'e örnek oluyor

Fatma Kaplan Hürriyet, nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mysia Yolları İzmit'e örnek oluyor - Son Dakika

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