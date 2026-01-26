Nablus'ta İsrail Askerleri 5 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
Nablus'ta İsrail Askerleri 5 Filistinliyi Yaraladı

26.01.2026 12:18
İsrail askerleri Nablus'taki Balata Kampı'na baskın düzenleyerek 5 Filistinliyi darbetti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Evleri basan ve arama yapan İsrail askerleri, eşyalara da zarar verdi.

İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinli bölge sakinlerini darbetti.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Balata Kampına baskın sırasında İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan 5 Filistinliye müdahale ettiğini aktardı.

Yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

