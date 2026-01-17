Nablus'ta İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nablus'ta İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Yaralandı

17.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nablus'un Yetma beldesinde İsraillilerin düzenlediği saldırıda bir çocuk da dahil 4 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti kırsalında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli yaralandı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Nablus'un Yetma beldesinde Filistinliler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda darbedildi ve biber gazına maruz kaldı. Saldırıda, biri çocuk olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Ramallah'ın Sincil beldesinin eteklerinde Filistinlilerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıların maruz kaldığı ancak olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Filistinli aktivist Usame Mehamira da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El-Halil'e bağlı Masafer Yatta bölgesinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Mehamira, ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El-Halil kenti kırsalındaki Hirbet et-Taban'daki saldırısında hayvan sürülerinin Filistinlilere ait tarım arazilerine salındığını, çitlerin, ağaçların ve su deposunun tahrip edildiğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2025'te Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti, 1090 kişiden oluşan 13 Bedevi topluluğu yerinden edildi.

Resmi Filistin verilerin göre, 2024 yılı sonunda Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da kurulan yasa dışı yüzlerce Yahudi yerleşim yerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bunların iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığını vurguluyor.???????

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nablus'ta İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım: Galatasaray'a soğuk duş
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:49:32. #7.11#
SON DAKİKA: Nablus'ta İsrail Saldırısı: 4 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.