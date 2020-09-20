Nadal, Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti - Son Dakika

Nadal, Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, çeyrek finalde elendi.

Nadal, Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti, System.String[]

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, çeyrek finalde elendi.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilen turnuvaya, çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Alman raket Dominik Koepfer'i 6-3, 4-6 ve 6-3'lük 3 set sonucunda 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi. Djokovic, yarı finalde Norveçli Casper Ruud ile karşılaşacak. Ruud da 4 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 4-6, 6-3 ve 7-6 (5)'lik üç set sonucunda 2-1 yenerek, son 4'e kaldı.

Turnuvada gecenin sürprizi 2 numaralı seribaşı ve bu turnuvanın 9 kezle en çok kazananı olan İspanyol raket Rafael Nadal'ın elenmesiyle yaşandı. Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman'a 6-2 ve 7-5'lik iki setle 2-0 yenilerek, Roma'ya veda etti. Yarı finale yükselen Schwartzman'ın rakibi ise 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov oldu. Shapovalov da Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek, yarı finale çıktı.

-Kadınlar

Tek kadınlarda turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Kazak Yulia Putintseva ile yaptığı maçta 1-0 öndeyken, ikinci sette rakibinin çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Halep'in rakibi, 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza oldu. Muguruza da Belaruslu Victoria Azarenka'yı 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle çekişmeli maçta 2-1 yenerek, son 4'e kaldı.

2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da Belçikalı Elise Mertens'i 6-3, 3-6 ve 6-0'lık üç sette 2-1 yenerek, yarı finalist oldu. Pliskova bu turda vatandaşı Marketa Vondrousova ile mücadele edecek. Vondrousova da çeyrek finalde karşılaştığı 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-0'lık iki setle 2-0 yendi.

Turnuvaya, bugün yarı final maçlarıyla devam edilecek.

Diğer yandan, İtalyan hükümeti aldığı karar çerçevesinde yarı final ve final maçlarını 1000 seyirciye kadar açık olmasına yeşil ışık yaktı.

Rafael Nadal, İtalyan, Tenis, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 02:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nadal, Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti - Son Dakika Spor

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