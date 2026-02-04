Nahda Hareketi'nden Gannuşi'ye Destek Çağrısı

Tunus'ta Nahda Hareketi, aralarında lideri Raşid el-Gannuşi'nin de bulunduğu "Devlet Güvenliğine Karşı Komplo 2" davasında mahkum edilen siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'taki İstinaf Mahkemesinin, eski Meclis Başkanı Gannuşi hakkında kamuoyunda "2. Komplo Davası" olarak bilinen dosyada verilen hapis cezasını 20 yıla çıkarması protesto edildi.

Açıklamada, "Hakkında hüküm verilenlerin tamamının masum olduğuna yönelik inancımız tamdır. Bu haksız siyasi boyutlu yargılamalara son verilmesini ve tüm mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus'taki "demokratik siyasi, sivil, insan hakları ve basın organlarına" yapılan çağrıda, "siyasi tutukluların serbest bırakılması talebine destek verilmesi ve keyfi hükümlerin kınanması" istendi.

Gannuşi'nin hapis cezası 20 yıla çıkarıldı

Tunus resmi haber ajansı TAP, Tunus Temyiz Mahkemesi'nin "Devlet Güvenliğine Karşı Komplo 2" olarak bilinen davada Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'nin aldığı hapis cezasını 20 yıla yükselttiği ve diğer sanıklar hakkında 3 ila 35 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiğini aktardı.

Sanıkların, terör suçlarıyla bağlantılı örgüt kurma, şiddete teşvik ve devletin iç güvenliğine karşı komplo gibi suçlamalarla yargılandığı belirtildi.

Kararın kesin olmadığı, sanıkların Yargıtay'a başvurma hakkının bulunduğu ancak bu başvurunun cezanın infazını durdurmadığı ifade edildi.

Nisan 2023'te "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklanan Gannuşi'nin farklı dosyalardan da cezaları bulunuyor. Alt mahkeme daha önce Gannuşi ile Bedevi'ye 14'er yıl ceza vermişti.

İstinaf mahkemesi de 14 Ocak'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Gannuşi hakkındaki 22 yıl hapis cezasını onamıştı.