Naim Karataş, yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçildi - Son Dakika

Naim Karataş, yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı'nda seçim heyecanı yaşandı.

Naim Karataş, yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçildi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı'nda seçim heyecanı yaşandı. Naim Karataş, seçime katılan 550 delegenin oyunu alarak MHP'nin yeniden Erzurum İl Başkanı seçildi.

Ilıca Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Başkanlığı kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve MYK Üyesi Adem Yurdagül ve partililer katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, "Ne yazık ki bunu halen daha idrak edememiş olanlar var. Bunların bir tek derdi var; o da ülkenin selameti ya da bekası değil, tam tersine Cumhur İttifakı'nı hırpalamaktır" dedi.

Siyasi partilerde kongrelerin yenilenme, enerji toplama ve güç kazanma anlamına geldiğini dile getiren Kamil Aydın, Erzurum İl Başlanlığı kongresinin de, bunun en güzel örneklerinden birisi olduğunu ifade etti. Tek liste halinde gidilen seçimde Naim Karataş, kongreye katılan 550 delegenin tamamının oyunu alarak MHP'nin yeniden Erzurum İl Başkanı seçildi. Kongrenin ardından bir teşekkür konuşması yapan Naim Karataş, Türk siyasetinde MHP'nin üstlendiği misyonun kayıtsız-şartsız milli birlik ve bütünlük olduğunu belirterek, "Bu misyonu kendisine milli bir vazife kabul etmiş olan Ülkücü ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz, iç ve dış şer odaklarıyla mücadelesine her daim devam edecektir. Canlarımız tende olduğu sürece yüreklerimiz milletimizin ali menfaatleri, ülkemizin selameti ve bekası için çarpacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Naim Karataş, yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçildi
Naim Karataş, yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçildi
Naim Karataş, yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçildi

Kamil Aydın, Erzurum, Karataş, MHP, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Naim Karataş, yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçildi - Son Dakika

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