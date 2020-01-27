Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi madalyaları teslim etti - Son Dakika

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı Sekai Mori'nin diğer 3 kız kardeşine karşı açtığı terekenin tespiti davasında, milli haltercinin kardeşi Muharrem Süleymanoğlu mahkemeye 3 altın madalya teslim etti.

Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu katıldı. Davacı ve davalı avukatları ise dosyaya mazeret dilekçesi sundu.

Duruşmada söz alan Muharrem Süleymanoğlu, 11 Haziran'da yapılan duruşmada madalyaları "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" filminde kullanılmak üzere yapımcı Mustafa Uslu'ya teslim ettiğini söylediğini hatırlattı.

Mustafa Uslu'nun da söz konusu madalyaları annesi Hatice Süleymanoğlu'na teslim ettiğini belirten Süleymanoğlu, "3 altın olimpiyat madalyasını mahkemeye teslim etmek istiyorum. Seul 1988 altın madalya, 1992 Barcelona Olimpiyatları altın madalya ve Atalanta 1996 altın madalyayı teslim edeceğim. Bendeki madalyalar bunlardır, başka yoktur." dedi.

Süleymanoğlu'nun duruşmaya getirdiği madalyalar tutanak altına alınarak mahkeme kasasına konuldu.

Süleymanoğlu'nun Türkan Öztürk'ten olan kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu'nun avukatları Aziz Demir, kayıp madalyalarla ilgili daha önce suç duyurusunda bulunduklarını, buna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, madalyaların devlete ait bir müzede sergilenmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını ve yanıt beklediklerini kaydetti.

Duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017'de vefat etmiş, vefatının ardından, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin babalık davası açmıştı.

Mahkeme, DNA örneğinin alınabilmesi için Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermiş, Mori'den de örnek alınmıştı.

DNA raporunda Süleymanoğlu ve Mori'nin DNA'sının yüzde 99,9 uyumlu çıkması üzerine, 4 Ekim 2018'de davayı karara bağlayan mahkeme, Kiyoko Mori kızı, Japonya Devleti uyruklu 1991 doğumlu Sekai Mori'nin babasının Naim Süleymanoğlu olduğuna hükmetmişti.

Babalık davası sürerken, Sekai Mori, diğer kardeşleri Sezin, Esin ve Nilay Süleymanoğlu'na terekenin tespiti davası açmıştı.